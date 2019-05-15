Татар-информ

15 мая 2019, 21:46

Официальная хроника

Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины в Стамбуле

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Официальная хроника

Рустам Минниханов встретился с активом татарской общины в Стамбуле

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ находится в Турции с двухдневным рабочим визитом.

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В ходе рабочей поездки в Турцию Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с активом татарской общины в Стамбуле. Во встрече также участвовали Генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, председатель нацсовета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Василь Шайхразиев, открывая встречу, отметил, что между Турцией и Татарстаном активно развивается сотрудничество в ряде отраслей — культуре, образовании, науке и торгово-экономические связи. Также он напомнил, что во время предыдущего визита в Турцию Президент Татарстана встретился с татарами, проживающими в Анкаре.

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«Сегодня наша встреча проходит в Стамбуле. В этом городе нам есть чем гордиться. В 2012 году был открыт памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. В Стамбуле есть улицы, которые носят имена выдающихся татарских ученых и государственных деятелей — Садри Максуди и Юсуф Акчурин», — подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ.

Затем слово взяла председатель общества культуры и взаимопомощи волжско-уральских татар Стамбула Гюльтен Ураллы, которая рассказала об истории организации. «Идел-Урал» было создано в конце 60-х годов прошлого века Ахметвели Менгером и призвано объединить турецких татар и башкир и наладить связи с Татарстаном и Башкортостаном. 

Также председатель организации рассказала, что в Стамбуле планируется открыть Центр татарской культуры, где будут проводиться курсы по изучению языка, школа татарского танца и различные культурные и научные мероприятия. 

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В ходе встречи поднимались различные вопросы, в том числе предоставление гражданства России турецким татарам, возможности создания центра института Каюма Насыри при университете Мармара и упрощение визового режима для турецких граждан.

Андрей Подъелышев напомнил, что тема безвизового режима поднималась на последней встрече глав двух стран. 

«Было сказано, что постепенно мы к этому идём. В качестве первого шага будут отменены визы для владельцев служебных и специальных паспортов, а также для категории граждан, которые занимаются перевозками на грузовых автомобилях», — рассказал Генконсул России в Стамбуле. 

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Рустам Минниханов поблагодарил представителей татарской общины за бережное отношение к своим традициям, сохранение языка и культурных особенностей. 

«Долгие годы вы проживаете в Турции, однако поддерживаете связь с Татарстаном. Это очень радует. Уверен, что совместно мы найдём решение тех вопросов, которые вы сегодня озвучили», — сказал Президент. 

В завершение Рустам Минниханов вручил активистам организации «Идел — Урал» Благодарности Президента РТ. 

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Кроме того, Президент республики посетил самую большую мечеть в Турции Чамлыджа, торжественное открытие которой состоялось в начале этого месяца. Объект рассчитан на 63 тыс. прихожан.

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