Татар-информ

15 мая 2019, 21:36

ОбществоНаука и образование

В Татарстане за четыре года создадут более 15 тыс. дополнительных мест в детсадах

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ОбществоНаука и образование

В Татарстане за четыре года создадут более 15 тыс. дополнительных мест в детсадах

Фото: gossov.tatarstan.ru

В республике с 2018-го по 2021 год появится свыше 8 тыс. ясельных мест в дошкольных учреждениях.

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за 2020 – 2021 годы будет создано 9 тыс. дополнительных мест в детсадах. Всего же с 2018-го по 2021 год в республике появится свыше 15 тыс. дополнительных дошкольных мест. Об этом рассказал сегодня в Госсовете РТ на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках нацпроектов заместитель министра образования и науки РТ Азат Шарапов.

«В рамках проекта предусмотрено создание дополнительных мест для детей до трех лет в 2020 – 2021 годах. Более 8 млрд рублей в эти годы будет потрачено на реализацию данных мероприятий, в том числе из федерального бюджета – свыше 2,7 млрд рублей. В результате будет создано 9 тыс. дополнительных дошкольных мест, в том числе 5 тыс. мест для детей от 1,5 до трех лет», – сказал докладчик.

По его словам, по национальному проекту «Демография» в Татарстане реализуется программа создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет. «В рамках программы в 2018 – 2019 годах будет построено 29 новых детских садов, благодаря чему будет создано более 6 тыс. мест для детей до семи лет, в том числе свыше 3 тыс. ясельных мест», – отметил замминистра.

Два детских сада уже введены в эксплуатацию, до конца года будут сданы еще 27 новых детсадов, добавил он. Азат Шарапов уточнил, что 10 новых детских садов появятся в Казани, шесть – в Набережных Челнах, по два – в Альметьевске и Нижнекамске, по одному – в Елабуге, Азнакаево, Мензелинске, а также в Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах.

«На строительство детских садов в 2018 – 2019 годах выделено 5 млрд рублей, в том числе 294 млн рублей из федерального бюджета, – подчеркнул докладчик. – В целом реализация программы в 2018 – 2021 годах позволит обеспечить детей свыше 15 тыс. дополнительными местами в детсадах».

По нацпроекту «Образование» в 97 сельских школах, расположенных в 42 муниципальных районах республики, будет обновлена материально-техническая база, закуплено новое оборудование для классов информатики, ОБЖ, технологии, шахматных зон. На реализацию проекта будет направлено более 200 млн рублей, продолжил Азат Шарапов.

Нацпроектом также предусмотрена поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в этом году планируется обновить оборудование для реализации адаптивных программ в 17 коррекционных школах в восьми муниципальных образованиях.

В России утверждены 13 национальных проектов по 12 приоритетным направлениям и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. На нацпроекты с 2019-го по 2021 год из федерального бюджета будет выделено около 5,7 трлн рублей, из которых 1,9 трлн рублей распределят между бюджетами регионов.

На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019 – 2021 годах будет направлено 42,3 млрд рублей, в том числе 31,9 млрд рублей – из федерального бюджета и 10,4 млрд рублей – из республиканского.  

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