Казань примет отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот»

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Завтра, 16 мая, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Стать участником мероприятия может любой желающий старше 18 лет при условии обязательной регистрации на сайте biblioring.ru.

Согласно правилам чемпионата, состязающиеся читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, после чего жюри оценивает технику и артистизм чтения. Подготовиться заранее к соревнованию почти невозможно, так как книга для чтения выбирается случайным образом.

Начнется мероприятие в 19 часов.

Победители отборочных туров в своих городах получат в подарок книги, а чемпионы России по чтению вслух – неожиданные и дорогие призы.

Чемпионат «Открой рот» существует с 2011 года и является одним из самых массовых литературных проектов в стране. В минувшем сезоне 2017-2018 годов он прошел в 111 городах России, а также в Страсбурге и Париже. На этот раз состязания состоятся более чем в 200 городах России, а также в Париже, Страсбурге, Лондоне и так далее. Финал будет организован летом 2019 года в Москве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.