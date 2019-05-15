Ключи от новых квартир в десятиэтажной новостройке получат жители Нижнекамска

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). 17 мая состоится заселение 120-квартирного жилого дома № 119 по проспекту Мира в 34-м микрорайоне Нижнекамска. В новостройке будут проживать участники программы социальной ипотеки – работники группы компании «Татнефть», сообщает Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

Инвестор строительства дома – Госжилфонд при Президенте РТ. В доме – 10 этажей, общая площадь квартир составляет около 7500 квадратных метров.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке – с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

Семья Лукояновых получает в новом доме ключи от двухкомнатной квартиры площадью 55,3 квадратных метра. До этого Вячеслав, Луиза и их четырехгодовалый сын Владислав жили в съемной «однушке». Участниками программы социальной ипотеки они стали в сентябре 2016 года.

«Большое спасибо всем, кто приложил руку к этому счастливому событию в жизни нашей семьи», – делится впечатлениями кладовщик цеха отгрузки продукции № 2 ООО «Торговый дом "Кама"» Луиза Лукоянова.

Справят новоселье в трехкомнатной квартире площадью 69 квадратных метров семья Хайровых. Глава семейства Ирек – слесарь 5-го разряда АО «ТАНЕКО», его жена занята воспитанием детей – 4-летнего Даниэля и 2-летней Арианы.

«Это наша первая собственная квартира, до этого жили вместе с родителями. Впереди нас ждут приятные хлопоты по обустройству своего просторного семейного очага. Конечно, мы этому только рады! Будем потихоньку готовиться к переезду», – говорит Ирек Хайров.

До конца текущего года в Нижнекамске Госжилфонд при Президенте РТ планирует сдать в эксплуатацию еще три соципотечных дома на 440 квартир.

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