В Татарстане на переобучение свыше 1,3 тыс. предпенсионеров предусмотрено 92 млн рублей

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году планируется переобучить более 1,3 тыс. предпенсионеров. На эти цели выделяется 92 млн рублей. Об этом сообщила сегодня в Госсовете РТ на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«Существуют специальные мероприятия по переобучению граждан предпенсионного возраста. На 2019 год объем финансирования составляет 92 млн рублей. Это позволит нам обучить 1351 гражданина предпенсионного возраста», – рассказала докладчик.

На сегодня переобучение проходит 171 предпенсионер, включая работников «Метроэлектротранса», ПАО «КАМАЗ» и предприятий Бавлов, добавила глава Минтрудсоцзащиты РТ.

По ее словам, в состав нацпроекта «Демография» входит федеральный проект, касающийся старшего поколения. «Первое мероприятие – это создание системы долговременного ухода с объемом финансирования 28 млн рублей. Система долговременного ухода – это пилот. Мы в нем участвуем с 2019 года в числе 12 субъектов РФ. Программа направлена на охват лиц старшего возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, системой долговременного ухода», – уточнила министр.

Эльмира Зарипова подчеркнула, что за счет этих средств предполагается создать службу сиделок, обучить родственников навыкам ухода, а также развить технологии приемной семьи для пожилого человека.

Следующее мероприятие нацпроекта «Демография» – выделение средств субъектам РФ на приобретение специального транспорта для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения обследования и диспансеризации, продолжила докладчик.

«Конкурс объявлен. Закупка будет осуществлена в середине июня. И в июле мы приступим к этому мероприятию, – проинформировала она. – Сегодня каждый третий гражданин старшего пожилого возраста в республике проживает в сельских населенных пунктах».

Общий объем финансирования национального проекта «Демография» в Татарстане с 2019-го по 2021 год составляет 6,9 млрд рублей, из которых 5,7 млрд рублей – средства бюджета РФ.

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