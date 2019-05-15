На научном форуме в Париже обсудили 750-летие Золотой Орды

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В Париже на организованном Международной тюркской академией совместно с ЮНЕСКО форуме «Великая степь: культурное наследие и роль в мировой истории» обсудили 750-летие Золотой Орды. Об этом со ссылкой на пресс-службу академии сообщает МИА «Казинформ».

Участниками научного события стали примерно 70 исследователей из таких стран, как США, Россия, Индия, Китай, Великобритания, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Франция, Латвия, Нидерланды и Венгрия, а также представители ЮНЕСКО.

Об археологии Золотой Орды, в частности, рассказал директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

Прозвучали также такие доклады, как «Золотая Орда и ее вклад в мировую цивилизацию» профессора Назарбаев Университета (Казахстан) Юлая Шамильоглу, «Древнетюркские монеты с выбитыми титулами “каган“ и “хатун“» профессора Университета имени А. Навои (Узбекистан) Гайболлы Бабаярова, «Золотая Орда в истории тюркских народов» профессора Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан) Айболата Кушкумбаева и «Моголистан и его место в истории киргизов и казахов» сотрудника Минобра Кыргызстана, профессора Арслана Койчиева.

Кроме того, участники форума затронули важные для тюркоязычных стран даты – 950-летие поэмы «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского и 650-летие поэта Имадеддина Насими.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.