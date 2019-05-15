В Казани началась раздача продуктов в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел»

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана начал раздавать продукты в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел».

Всего за первый день акции продуктовые наборы получили 83 нуждающихся. При этом до завершения священного для мусульман месяца продовольственную помощь предполагается оказать 300 малоимущим семьям столицы Татарстана.

Нуждающимся казанцам планируют раздать полторы тонны продуктов. Продовольственные наборы включают подсолнечное масло, гречку, макароны, рис или манную крупу, печенье и чай.

Раздача организована по адресу: Казань, ул. Лобачевского, д. 6. При этом для получения помощи необходима предварительная запись по телефону: 8 (843) 225-33-22.

Кроме того, в рамках акции «Рамадан – месяц добрых дел» в Татарстане также продолжается сбор средств в помощь тяжелобольным детям, отмечается на сайте ДУМ РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, во время Рамазана в 34 мечетях Казани ежедневно будут проходить ифтары.

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