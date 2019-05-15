Римма Ратникова: Дебаты в рамках праймериз прошли на высоком уровне

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах в Государственный Совет РТ прошли на высоком уровне, отметила заместитель главы татарстанского парламента Римма Ратникова.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня она поучаствовала в одном из заключительных раундов, посвященном теме «Культура: доступность качественного культурного продукта для жителей республики».

«Все мероприятия в рамках предварительного голосования прошли на высоком уровне. Мы увидели много новых лиц, в которых сегодня нуждается наша республика. Они вступили в соперничество с опытными политиками. Все их предложения услышаны. Они будут учитываться при подготовке проекта предвыборной программы “Единой России” на выборах в Государственный Совет», – заявила Ратникова.

По ее словам, Татарстан всегда находит способы вовлекать молодежь в общественную и политическую жизнь республики.

Кроме того, она поделилась собственными впечатлениями от участия в дебатах. По словам Ратниковой, несмотря на большой политический опыт, она все равно волновалась и тщательно готовилась.

«Мы тоже переживаем. Изучаем глубоко тему, интересуемся позицией оппонентов. Это возможность даже для самого опытного политика проверить свои силы», – отметила заместитель Председателя Госсовета РТ.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По итогам праймериз будет составлен список кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ VI созыва от партии. Предварительное голосование пройдет 26 мая.

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