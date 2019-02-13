Татар-информ

15 мая 2019, 22:14

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В Татарстане на борьбу с борщевиком Сосновского планируют выделить 10 млн рублей

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Экономика и финансыЗдоровье и среда

В Татарстане на борьбу с борщевиком Сосновского планируют выделить 10 млн рублей

Фото: kukmor-rt.ru

Сорняк будут уничтожать с помощью гербицидов, а также скашивать вручную.

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Минсельхозпрод РТ планируют выделить на борьбу с борщевиком Сосновского 10 млн рублей. С сорняком будут бороться химическим способом, то есть обрабатывать гербицидами, а также выкашивать вручную. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«В прошлом году силами Россельхозцентра РТ были проведены обследования. Выявлено 536 га, на которых растет борщевик Сосновского. Из них 21 га приходится на сельхозугодья, в залежных землях – порядка 48 га», – рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия Ирек Садыков.

Основные очаги распространения сорняка находятся в Балтасинском, Пестречинском, Высокогорском и Арском районах республики. Ранее ИА  «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане создали электронные карты мест произрастания борщевика.

Обработка гербицидами и ручное скашивание растения могут потребоваться повторно, потому что его семена долгое время не теряют своей жизнеспособности и произрасти в течение последующих нескольких лет.

Борщевик Сосновского является многолетним крупным травянистым растением, которое может достигать в высоту от 1,5 до 6 метров. Сок при попадании на кожу повышает ее чувствительность к ультрафиолету, из-за чего на теле человека появляется солнечный ожог.

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