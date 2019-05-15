Òàòàð-èíôîðì

15 ìàÿ 2019, 19:52

Îáùåñòâî

Ëîãè÷åñêèå çàäà÷êè è âîïðîñû ïðî âçÿòî÷íè÷åñòâî: â ÊÃÀÑÓ ñûãðàëè â èãðó «×òî? Ãäå? Àíòèêîððóïöèÿ?»

Ðåêîìåíäóåì

Îáùåñòâî

Ëîãè÷åñêèå çàäà÷êè è âîïðîñû ïðî âçÿòî÷íè÷åñòâî: â ÊÃÀÑÓ ñûãðàëè â èãðó «×òî? Ãäå? Àíòèêîððóïöèÿ?»

Ôîòî: Àëåêñàíäð Ýøêèíèí

Öåëÿìè èãðû áûëè ïðîñâåùåíèå ñòóäåíòîâ â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, ôîðìèðîâàíèå íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê êîððóïöèîííûì ôàêòàì.

(Êàçàíü, 15 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Âèêòîðèÿ Åëôèìîâà). Èíòåëëåêòóàëüíóþ èãðó «×òî? Ãäå? Àíòèêîððóïöèÿ?» ïðîâåëè ñåãîäíÿ â Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì óíèâåðñèòåòå. Â îáðàçîâàòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòü êîìàíä ïî ÷åòûðå-ñåìü ÷åëîâåê â êàæäîé. Ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà «Ãàçîíîêîñèëüùèêè».

«ß óæå íå ïåðâûé ðàç íà òàêîì ìåðîïðèÿòèè. Èíòåðåñíî ðàáîòàòü â êîìàíäå, ïðîñâåùàòüñÿ è íàõîäèòü îáùèé îòâåò, òåì áîëåå íà òàêóþ òåìàòèêó. Êîððóïöèÿ – ýòî âñåãäà íå÷åñòíî. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû åå âîîáùå íå áûëî. Íàøà êîìàíäà ñòàðàåòñÿ êàæäûé ðàç ïîáåæäàòü. Ñåãîäíÿ âñåõ ïîðâåì!» – ñêàçàë êîððåñïîíäåíòó ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïåðåä èãðîé ñòóäåíò ÊÃÀÑÓ Àðòóð Ãàëèåâ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð³Ñ€Ð°

Öåëÿìè èãðû áûëè ïðîñâåùåíèå ñòóäåíòîâ â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, ôîðìèðîâàíèå íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê êîððóïöèîííûì ôàêòàì. Ñòóäåíòû ðåøàëè ïåðåâåðòûøè, ëîãè÷åñêèå çàäà÷êè, à òàêæå îòâå÷àëè íà âîïðîñû ïðî êîððóïöèþ. Îäèí èç íèõ áûë ñôîðìóëèðîâàí, ê ïðèìåðó, òàê: «Ñîãëàñíî øóòî÷íîìó ïðåäñêàçàíèþ Åãîðà Æãóíà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà êîððóïöèÿ â ìèëèöèè äîëæíà áûëà ñîêðàòèòüñÿ äî íóëÿ ïðîöåíòîâ. Ïî êàêîé ïðè÷èíå?»

Ïåðåä èãðîé ê ñòóäåíòàì îáðàòèëñÿ ñîâåòíèê Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Àëåêñàíäð Ëîõîòñêîé: «Ïåðåä íàìè ñòîèò ñëîæíàÿ çàäà÷à – äîíåñòè äî âñåõ èíôîðìàöèþ, çà÷åì ïðîòèâîñòîÿòü êîððóïöèè, êàê ïðåäóïðåæäàòü åå, êàê èñêîðåíÿòü åå ïðîÿâëåíèÿ. Âîâëåêàÿ âàñ ñåãîäíÿ â ýòîò ïðîöåññ, ìû õîòèì âîñïèòàòü â âàñ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä îáùåñòâîì è ñôîðìèðîâàòü ó âàñ àíòèêîððóïöèîííîå ïîâåäåíèå».

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð³Ñ€Ð°

Ïðîðåêòîð ïî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûì âîïðîñàì è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÊÃÀÑÓ Äàâèä Êîðäîí÷èê îòìåòèë, ÷òî ñòóäåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì îòêëèêàþòñÿ è ïðèõîäÿò íà òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå ó÷åíèêè ñïîñîáíû ëó÷øå âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ.

«Ìàëî âèäåòü ñòåíäû àíòèêîððóïöèîííûå. Ëó÷øå â èãðîâîé ôîðìå ýòî âîñïðèíèìàòü», – ïîä÷åðêíóë ïðîðåêòîð.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»ÐµÐºÑ‚ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð³Ñ€Ð°

Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî àêòèâèñòàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ìîëîäåæíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî ïðîåêòà «Íå äàòü – íå âçÿòü!» â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðåàëèçàöèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí íà 2015–2021 ãîäû» äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ ãîðîäà Êàçàíè.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà â Êàçàíè: Â Ðîññèè â 2019 ãîäó ïðîøëî 39 àêöèé ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ
Íîâîñòè äíÿ
16:10
Êàçàíñêèå âåðòîëåòû «Àíñàò» ïîñòàâÿò äëÿ «Ïîëÿðíûõ àâèàëèíèé»

Â õîäå Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè âåðòîëåòíîé èíäóñòðèè HeliRussia «Âåðòîëåòû Ðîññèè» çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå ñ «Ïîëÿðíûìè àâèàëèíèÿìè».

16:09
Àíèìàòîðà â êîñòþìå îñëà â Êàçàíè ïðèâëåêëè çà íåçàêîííûé áèçíåñ

Ìóæ÷èíà â êîñòþìå èçâåñòíîãî ìóëüòãåðîÿ ïðåäëàãàë ïðîõîæèì íà óëèöå Áàóìàíà ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ íèì è ïðîñèë çà ýòó «óñëóãó» äåíüãè.

16:01
ÒÐÊ «Íîâûé âåê» â ñåíòÿáðå ïëàíèðóåò çàïóñòèòü êîìåäèéíûé ñåðèàë îá îáû÷íîé òàòàðñêîé ñåìüå

Íàä ñöåíàðèåì ñèòêîìà ñåé÷àñ ðàáîòàþò ïèñàòåëè è äðàìàòóðãè «Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÒ».

15:53
Ïåðâûé êàíàë àííóëèðîâàë ïîáåäó äî÷åðè Àëñó â øåñòîì ñåçîíå «Ãîëîñ. Äåòè»

Êîìïàíèÿ Group-IB, ïðîâîäèâøàÿ ðàññëåäîâàíèå ãîëîñîâàíèå «Ãîëîñ. Äåòè», çàôèêñèðîâàëà ìàññîâóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ îòïðàâêó ÑÌÑ çà îäíîãî ó÷àñòíèêà.

15:49
Ïðîêóðàòóðà ÐÒ: Ñïàñåííûé èç êàíàëèçàöèè â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ çàëåç â êîëîäåö ïîãðåòüñÿ

Ïîñòðàäàâøåãî 52-ëåòíåãî áåçäîìíîãî ìóæ÷èíó äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå åìó îêàçàëè ìåäïîìîùü.

15:43
ÑÊ ÐÒ: Êàçàíåö äîìîãàëñÿ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö, îäåâøèñü â æåíñêèé êóïàëüíèê

Âî âðåìÿ îáûñêà äîìà ó ìóæ÷èíû áûëè îáíàðóæåíû æåíñêèå êóïàëüíèêè è äåòñêèå âåùè.

15:42
Ìèíñåëüõîçïðîä ÐÒ è òóðåöêàÿ êîìïàíèÿ ðåàëèçóþò ïðîåêòû ïî ïåðåðàáîòêå çåðíà â Òàòàðñòàíå

Ñîãëàøåíèå, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòàâêó ìåëüíè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðåêîíñòðóêöèþ ìåëüíè÷íûõ êîìáèíàòîâ â Òàòàðñòàíå.

15:40
ÂÒÁ Êàïèòàë çàíÿë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà åâðîïåéñêîì ðûíêå èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã
15:38
Òàòüÿíà Ìîñêàëüêîâà â Êàçàíè: Â Ðîññèè â 2019 ãîäó ïðîøëî 39 àêöèé ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ

Â ïðîøëîì ãîäó â ñòðàíå ïðîøëî áîëåå 220 ïðîòåñòíûõ àêöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè â òðóäîâîé ñôåðå.

15:26
Èííîïîëèñ ïðèìåò âòîðóþ Ðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ àðõáèåííàëå

Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîéäåò ñïåöèàëüíûé äåòñêèé êîíêóðñ äëÿ ó÷àùèõñÿ àðõèòåêòóðíûõ øêîë.

15:17
Íà óëèöå Ìóñèíà â Êàçàíè íà òåïëîòðàññå íàøëè ÷åëîâå÷åñêèå êîñòè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îñòàíêè ïðèíàäëåæàò ìóæ÷èíå, êîòîðûé óìåð áîëåå 7 ëåò íàçàä.

15:14
Äåòñêèé êàíàë «Øàÿí ÒÂ» íà÷íåò ìèðîâîå îíëàéí-âåùàíèå â êîíöå 2019 ãîäà

Íà äàííûé ìîìåíò êîíòåíò êàíàëà çà ïðåäåëàìè ÐÔ ìîæíî ïîñìîòðåòü â âèäåîáèáëèîòåêå íà ñàéòå.

15:09
Àâèàðåéñû èç Êàçàíè â Áàêó íà÷íóò âûïîëíÿòüñÿ åæåäíåâíî

Èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà ñàìîëåòû áóäóò âûëåòàòü â 19.20, èç Áàêó – â 16.40 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

15:07
Ïîÿâèëîñü âèäåî çàäåðæàíèÿ Ðèíàòà Ðàèìäæàíîâà, êîòîðûé ðàññòðåëÿë äâîèõ ìóæ÷èí â öåíòðå Êàçàíè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, çà ýòî âðåìÿ Ðàèìäæàíîâ óñïåë ñìåíèòü íåñêîëüêî ñúåìíûõ êâàðòèð.

14:57
Ìóçåé âîéíû è ïàìÿòíèê Âîèíó-ïîáåäèòåëþ: Â Êàçàíè ðàçðàáîòàþò íîâóþ êîíöåïöèþ ïàðêà Ïîáåäû

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ â ïàðêå Ïîáåäû â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ðàñøèðèòñÿ ìåìîðèàëüíàÿ çîíà ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé âåòåðàíîâ.

14:48
Èñêóññòâåííûé íåðåñò, ó÷àñòèå ìîëîäåæè è ðåñïóáëèêàíñêèé ìàñøòàá: êàê â Òàòàðñòàíå ñîõðàíÿþò ðûáó

Ñïåöèàëèñòû è âîëîíòåðû ÐÒ ñîçäàþò ñåòü èñêóññòâåííûõ íåðåñòèëèù äëÿ ïîääåðæêè ðûáíûõ ðåñóðñîâ ðåñïóáëèêè.

14:42
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Àéäà íà ÒÍÂ-2019» ñòàëè ó÷åíèöû èç Àëüìåòüåâñêà, Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ è Àðñêà

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ «Àéäà íà ÒÍÂ-2019», êîòîðûé ñòàðòîâàë 2 àïðåëÿ.

14:32
Òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ äëÿ ïîæèëûõ îòêðîþò â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïîñëå æàëîáû ïåíñèîíåðîâ

Äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê äëÿ ïîæèëûõ íà÷íåò ðàáîòàòü íà áàçå Äîìà äðóæáû íàðîäîâ «Ðîäíèê» â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà.

14:31
Àðåñòîâàí æèòåëü Êàçàíè, êîòîðûé äîìîãàëñÿ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö

Â ÑÈÇÎ 34-ëåòíèé Ðàìèëü Ìîòûãóëëèí áóäåò íàõîäèòüñÿ äî 14 èþëÿ.

14:24
Áåðäûåâ: ß ãîòîâ íà ñóùåñòâåííîå ïîíèæåíèå çàðïëàòû â «Ðóáèíå»

Ïîìèìî íàñòàâíèêà êàçàíöåâ íà ïîíèæåíèå ãîòîâ ïîéòè âåñü òðåíåðñêèé øòàá êëóáà.

14:15
Â Êàçàíè çàäåðæàëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé çà îäèí äåíü ñîâðàòèë äâóõ 12-ëåòíèõ øêîëüíèö

Ïî ðåøåíèþ ñóäà 34-ëåòíåãî ïîäîçðåâàåìîãî àðåñòîâàëè.

14:14
Â Êàçàíè íà÷àëè ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî òåðìîìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå èëîâîãî îñàäêà

Îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè ýòîãî òèïà íåîáõîäèìû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûâîçà íà èëîâûå ïîëÿ îáðàçóþùåãîñÿ îñàäêà è âïåðâûå ïðèìåíÿþòñÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ.

13:58
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà ïðîâåäåò â Êàçàíè çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà WorldSkills-2019

Êàçàíü c 20 ïî 24 ìàÿ ïðèìåò âñåðîññèéñêèé ÷åìïèîíàò ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó.

13:51
Â Ïåñòðå÷èíñêîì ðàéîíå ÐÒ âîëîíòåðû èùóò ïðîïàâøåãî áåç âåñòè ïîäðîñòêà-èíâàëèäà

18-ëåòíèé Êóðáàíãàëè Àòîåâ óøåë èç ÑÍÒ «Òâåðåòèíîâêà» 15 ìàÿ è äî ñèõ ïîð íå âåðíóëñÿ.

13:46
«Òàèô-ÍÊ» çàâåðøàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè òÿæåëûõ íåôòÿíûõ îñòàòêîâ

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ñòîèìîñòüþ 1,7 ìëðä äîëëàðîâ íà÷àëîñü îñåíüþ 2012 ãîäà.

Ñîáûòèÿ