Ëîãè÷åñêèå çàäà÷êè è âîïðîñû ïðî âçÿòî÷íè÷åñòâî: â ÊÃÀÑÓ ñûãðàëè â èãðó «×òî? Ãäå? Àíòèêîððóïöèÿ?»

(Êàçàíü, 15 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Âèêòîðèÿ Åëôèìîâà). Èíòåëëåêòóàëüíóþ èãðó «×òî? Ãäå? Àíòèêîððóïöèÿ?» ïðîâåëè ñåãîäíÿ â Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì óíèâåðñèòåòå. Â îáðàçîâàòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïÿòü êîìàíä ïî ÷åòûðå-ñåìü ÷åëîâåê â êàæäîé. Ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà «Ãàçîíîêîñèëüùèêè».
«ß óæå íå ïåðâûé ðàç íà òàêîì ìåðîïðèÿòèè. Èíòåðåñíî ðàáîòàòü â êîìàíäå, ïðîñâåùàòüñÿ è íàõîäèòü îáùèé îòâåò, òåì áîëåå íà òàêóþ òåìàòèêó. Êîððóïöèÿ – ýòî âñåãäà íå÷åñòíî. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû åå âîîáùå íå áûëî. Íàøà êîìàíäà ñòàðàåòñÿ êàæäûé ðàç ïîáåæäàòü. Ñåãîäíÿ âñåõ ïîðâåì!» – ñêàçàë êîððåñïîíäåíòó ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïåðåä èãðîé ñòóäåíò ÊÃÀÑÓ Àðòóð Ãàëèåâ.
Öåëÿìè èãðû áûëè ïðîñâåùåíèå ñòóäåíòîâ â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, ôîðìèðîâàíèå íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê êîððóïöèîííûì ôàêòàì. Ñòóäåíòû ðåøàëè ïåðåâåðòûøè, ëîãè÷åñêèå çàäà÷êè, à òàêæå îòâå÷àëè íà âîïðîñû ïðî êîððóïöèþ. Îäèí èç íèõ áûë ñôîðìóëèðîâàí, ê ïðèìåðó, òàê: «Ñîãëàñíî øóòî÷íîìó ïðåäñêàçàíèþ Åãîðà Æãóíà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà êîððóïöèÿ â ìèëèöèè äîëæíà áûëà ñîêðàòèòüñÿ äî íóëÿ ïðîöåíòîâ. Ïî êàêîé ïðè÷èíå?»
Ïåðåä èãðîé ê ñòóäåíòàì îáðàòèëñÿ ñîâåòíèê Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïî âîïðîñàì àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Àëåêñàíäð Ëîõîòñêîé: «Ïåðåä íàìè ñòîèò ñëîæíàÿ çàäà÷à – äîíåñòè äî âñåõ èíôîðìàöèþ, çà÷åì ïðîòèâîñòîÿòü êîððóïöèè, êàê ïðåäóïðåæäàòü åå, êàê èñêîðåíÿòü åå ïðîÿâëåíèÿ. Âîâëåêàÿ âàñ ñåãîäíÿ â ýòîò ïðîöåññ, ìû õîòèì âîñïèòàòü â âàñ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä îáùåñòâîì è ñôîðìèðîâàòü ó âàñ àíòèêîððóïöèîííîå ïîâåäåíèå».
Ïðîðåêòîð ïî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûì âîïðîñàì è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÊÃÀÑÓ Äàâèä Êîðäîí÷èê îòìåòèë, ÷òî ñòóäåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì îòêëèêàþòñÿ è ïðèõîäÿò íà òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå ó÷åíèêè ñïîñîáíû ëó÷øå âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ.
«Ìàëî âèäåòü ñòåíäû àíòèêîððóïöèîííûå. Ëó÷øå â èãðîâîé ôîðìå ýòî âîñïðèíèìàòü», – ïîä÷åðêíóë ïðîðåêòîð.
Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî àêòèâèñòàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ìîëîäåæíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî ïðîåêòà «Íå äàòü – íå âçÿòü!» â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðåàëèçàöèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí íà 2015–2021 ãîäû» äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ ãîðîäà Êàçàíè.