В Набережных Челнах стартуют велоквесты по историческим местам

(Набережные Челны, 15 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах начинают проводить велоквесты по историческим местам, об этом сообщили в Историко-краеведческом музее.

В пятницу в Автограде стартует сезоный проект — велоэкскурсии по памятным площадкам. Он реализуется уже несколько лет и остается востребованным среди граждан.

Желающих узнать об истории родного города сотрудники музея приглашают 18 мая к 9 часам на набережную Тукая. Именно здесь будет формироваться колонна экскурсантов. Если у кого-то нет возможности приехать на своем велосипеде, то его можно будет взять на прокат, отмечают организаторы.

Первый тур пройдет на набережной Тукая и в ее окрестностях. Челнинцев познакомят с историей создания мечети Тауба, расскажут о том, что на фасаде и в оформлении интерьера молебенного зала мечети присутствуют 99 собственных имён Всевышнего.

Посетят велотуристы и улицу Центральную – Дворянскую, как ее называли до революции. Затем любители истории переместятся на бульвар Карима Тинчурина, в маршрут также включены парковый ансамбль, посвященный поэту-фронтовику Мусе Джалилю, и мемориальный комплекс «Родина-мать».

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