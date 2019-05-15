В двух поселках Приволжского района Казани на сутки отключат воду

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Завтра, 16 мая, дома в поселках Вишневка и Салмачи Приволжского района на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат с 9 часов 16 мая до 9 часов 17 мая. Речь идет об улицах Балачак, Большая, Заречная, Луговая, Тамчы, Береговая, Гульбакча, Звездопадная, Поднебесная и Тау Буе, а также о Дальнем и Малом переулках.

В МЧС для обеспечения пожарной безопасности разместят автоцистерны с водой. Население и детсады при необходимости просят подавать заявки.

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