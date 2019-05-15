Татарстанские общественники обсудили с казанцами проблемы ЖКХ и социальной сферы

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В Казани прошли плановые выездные встречи руководителей общественных организаций, активистов, экспертов Общественной Палаты РТ и членов Союза общественных деятелей РТ с горожанами. В рамках встреч стороны обсудили вопросы ЖКХ и социальной сферы, сообщает пресс-служба союза.

«Порадовал конструктивный настрой наших граждан, все вопросы поставлены, так сказать „по делу“, а главное, в очень корректной и доброжелательной форме. При этом многие вопросы стоят действительно остро, о чем небезосновательно заявляют жильцы многоквартирных домов», — отметил председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.

Так, жильцов дома № 107 по ул. Р. Гареева и других домов беспокоит отсутствие пешеходного перехода к ближайшим магазинам и объектам инфраструктуры. Вопрос, по словам Даренкова, комиссия поставила на контроль и планирует в скором времени его разрешить.

В Союзе общественных деятелей РТ напомнили, что общественный контроль в Татарстане активно осуществляется с 2014 года — с момента вступления в силу Федерального закона «Об основах Общественного контроля в Российской Федерации» и закона РТ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с осуществлением Общественного контроля в Республике Татарстан».



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