Выставка МЧС Татарстана на международном салоне обойдется бюджету РТ в 2 млн рублей

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Организация экспозиции Министерства по делам ГО и ЧС Татарстана на международном салоне «Комплексная безопасность-2019», который пройдет в Москве с 5 по 7 июня, обойдется бюджету республики в 2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по организации экспозиции Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан на международном салоне “Комплексная безопасность-2019“, г. Москва», – говорится в документах закупки.

В стоимость входит разработка дизайн-проекта выставочной экспозиции, в которую войдут зона приветствия, центральный вход, место для подписания официальных соглашений, помещение для проведения мероприятий деловой программы и кабинет для встреч и переговоров с потенциальными партнерами. Также включена застройка и предоставление оборудований и мебели для укомплектования.

Какие конкретно экспонаты представят на выставке, на данный момент неизвестно – проект пока находится на стадии проработки.

Международный салон «Комплексная безопасность-2019» – мероприятие федерального уровня, демонстрирующее результаты и достижения в области обеспечения безопасности страны. В этом году событие состоится на ВДНХ. Главными его темами станут 370-летие пожарной охраны России, цифровизация процессов обеспечения безопасности жизнедеятельности и АПК «Безопасный город», перспективные разработки в области комплексной безопасности, а также Арктика.

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