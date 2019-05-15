Минпромторг РФ предложил строить часть школ и детсадов из дерева

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Минпромторг РФ предложил строить до трети новых школ, детсадов, больниц и поликлиник из дерева. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишут «Известия».

Предложение министерства заключается в установлении квоты на применение продукции деревянного домостроения при госзаказе. По словам специалистов, современные деревянные конструкции отличаются огнестойкостью и безопасностью. Использование этого материала позволит на 15% сократить расходы при строительстве соцобъектов.

«В среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%», — сказал Евтухов.

В качестве примера он привел Архангельскую и Вологодскую области, где более 30% объектов строится из дерева, в Карелии их число достигает 22%.

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