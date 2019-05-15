В Лаишевском районе РТ на месяц закроется для движения транспорта участок автодороги Сокуры – Кирби

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана сегодня закрывается для движения транспорта участок автодороги Сокуры – Кирби – Травкино, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Для движения транспорта до 15 июня закроется участок автодороги от 0-го км до 2-го км. Это связано с проведением плановых ремонтных работы.

«Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги: Подъезд к международному аэропорту “Казань”, Казань – Оренбург и Аэропорт – Столбище, Столбище – Атабаево и Сокуры – Кирби – Травкино», – отмечается в сообщении министерства.

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