В Елабуге появится виртуальный концертный зал на 50 мест

(Елабуга, 15 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабуга стала одним из победителей всероссийского конкурса «Виртуальный зал», а значит, у горожан появится возможность смотреть классические концерты в режиме онлайн. Проект будет реализован на базе централизованной библиотечной системы.

В здании центральной библиотеки на ул. Казанская создадут площадку на 50 мест в читальном зале, где в режиме реального времени будут транслировать концерты симфонической музыки. Финансовая составляющая проекта — 300 тыс. рублей. На это средства закупят акустическое музыкальное оборудование. Реализация проекта запланирована на осень этого года.

Кроме Елабуги, такие залы появятся еще в Болгаре, Мамадыше и Бавлах. В рамках национального проекта «Цифровая культура» предусмотрено техническое переоснащение более чем 3,5 тыс. объектов культуры в России. В целом этот проект рассчитан на 5 лет с охватом 500 городов: в этом году проект запустят в 80 городах.

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