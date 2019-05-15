Альметьевские спортсмены завоевали высшие награды на Кубке Победы по конкуру

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). В крупнейшем конноспортивном центре Московской области состоялся финал «Кубка Победы» по конкуру и выездке, на котором спортсмены Альметьевской конноспортивной школы получили возможность представить Татарстан и в очередной раз показать свой профессионализм, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Финал всероссийских соревнований, перед которым состоялись десятки этапов «Кубка Победы», собрал огромное количество спортсменов на главном боевом поле России.





Альметьевская спортсменка Ирина Баширова стала лидером самого многочисленного по количеству участников зачета «Детский круг». В данном зачете стартовали более ста спортивных пар, но несмотря на это, опыт рыжего коня по кличке Браслет принес своей всаднице два «золота» и одно «серебро» – пара завоевала звание абсолютного победителя Детского круга.



Еще три представительницы Альметьевской школы порадовали своими успехами. В юношеском круге на высоте 105 см Камилла Мухаррямова, выступавшая на Эрманде, удостоилась второго места.

На пятой строчке турнирной таблицы расположились Лейла Абдуллина и Высота. Среди всадников, представляющих высшую школу верховой езды, Ляйсан Есина на Точном заняла почетное пятое место в программе личного приза.

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