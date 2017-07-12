В Татарстане средний удой на одну корову увеличился на 5%

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). За январь – апрель в Татарстане увеличилось производство животноводческой продукции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметил начальник отдела развития отраслей животноводства министерства Сирень Нигматзянов, итоги четырех месяцев 2019 года свидетельствуют об устойчивом росте производства животноводческой продукции в сельхозформированиях республики.

«За четыре месяца этого года средний удой на одну корову составил 1858 кг молока или 105% к уровню соответствующего периода 2018 года», – отметил Нигматзянов.

«В республике за январь – апрель этого года в сельхозформированиях надоено 430,2 тыс. тонн молока, произведено 132,7 тыс. тонн мяса скота и птицы. Это составляет 104% и 102% соответственно к показателям за аналогичный период прошлого года», – уточнил собеседник агентства.

Согласно данным Минсельхозпрода РТ на 1 мая текущего года, поголовье крупного рогатого скота в сельхозформированиях Татарстана составляет 723 тыс. 18 голов. Это на 2 тыс. 202 головы больше, чем на начало года.

Заметнее всего, на 1665 голов, численность КРС выросла в Мамадышском районе, достигнув 24 тыс. 656 голов, пояснил Сирень Нигматзянов. В Балтасинском районе поголовье КРС увеличилось на 1491 голову, в Буинском – на 814 голов, в Кукморском – на 708.

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