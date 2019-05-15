Садовод с 40-летним стажем из Казани: В мае боремся с грибками и долгоносиком

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). У казанских садоводов сейчас жаркая пора: помимо посадки и поливки растений наступила фаза обработки яблонь от листогрызущих насекомых, которые повреждают почки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил казанский садовод с 40-летним стажем, председатель садового некоммерческого товарищества «Идел» Николай Толокнов.

«Сейчас нужно опрыскать яблоню против жука долгоносика. Долгоносик повреждает цветок: прогрызает в завязи дырочку и откладывает яичко. В результате бутон цветка не распускается. Вредитель сейчас становится очень активным. Косточковые культуры – вишню и сливу – следует обрабатывать от грибкового вредителя», – рекомендовал Толокнов.

Долгоносик – это жук с панцирной оболочкой черного или серо-коричневого окраса. Длина продолговатого, чуть расширенного в задней части тельца достигает 3,5 мм. На голове хоботок и усики желтого цвета с небольшим утолщением на концах. Помимо яблони, жуки поражают ростки и цветы абрикоса, алычи, сливы, рябины, вишни, миндаля, персика, айвы, груши. Деревья рекомендуется обработать от вредителя ядохимикатами с пестицидами.

Подробнее советы известного казанского садовода представлены в материале на сайте «События».

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