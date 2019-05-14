(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Полицейские задержали в Казани торговца тестостероном, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«25-летнего безработного жителя Лаишевского района задержали на улице Зорге. Молодой человек пытался продать сильнодействующие вещества - 8 граммов метандиенона и 17,5 граммов тестостерона», – рассказали в полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Молодому человеку грозит восемь лет заключения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.