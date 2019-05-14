Кижи, Белое море и Ладожское озеро — Карелия представила в Казани свой туристский потенциал

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Комитет по туризму РТ прибыла делегация из Карелии, представители которой рассказали о популярных туристических маршрутах и потенциале республики в этой сфере.

В начале презентации гостей и журналистов угостили национальной сладостью Карелии — круугой.

Первой слово взяла начальник Управления по туризму Республики Карелия Екатерина Биктимирова. Она рассказала, как жителям Казани и Татарстана можно попасть в регион. «К нам можно прилететь через Москву, с пересадкой. В Петрозаводске есть аэропорт. В среднем чек в одну сторону около 5,5 тыс. рублей», — отметила она. Также, по ее словам, можно приехать и через Санкт-Петербург.

Екатерина Биктимирова остановилась и на уникальных ландшафтно-природных достопримечательностях.

«Более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек, конечно же, накладывают свой отпечаток, озера и реки у нас практически везде, поэтому мест отдыха достаточно много», — рассказала начальник Управления.

Кроме этого Биктимирова добавила, что самые популярные маршруты у туристов — это остров Кижи, Валаамский архипелаг, Соловецкие острова и Петроглифы — наскальные изображения.

На презентации для инвесторов представили привлекательность региона, грядущие спортивные мероприятия, которые пройдут в Карелии, и напомнили, что в 2020 году, как и Татарстан, Республика Карелия отметит свое 100-летие.

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