Экс-директора «Черемшанского Хлебокомбината» привлекут к ответственности за невыплату зарплаты

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Работникам «Черемшанского Хлебокомбината» задолжали более полумиллиона рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Прокуроры выяснили, что 16 сотрудникам предприятия не заплатили 571 тысячу рублей зарплаты. Надзорное ведомство потребовало у директора организации устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности», – рассказал Галиев.
Кроме того, в отношении бывшего руководителя хлебокомбината возбудили административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства».