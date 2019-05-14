Динара Прокопьева

14 мая 2019, 14:56

Здоровье и среда

В Татарстане проверили сайты 220 медучреждений на соответствие законодательству России

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Здоровье и среда

В Татарстане проверили сайты 220 медучреждений на соответствие законодательству России

Среди найденных нарушений — отсутствие отзывов потребителей и информации о подготовки в диагностическим исследованием.

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Татарстане проверили сайты 220 медучреждений на соответствие требованиям законодательства. Инициатором мониторинга вступил депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич, сообщает пресс-служба парламентария.

«Сейчас сайты наряду с социальными сетями — это лицо учреждения в интернет-пространстве и, конечно же, они должны соответствовать всем требованиям законодательства и запросам общества», — считает Менделевич.

По итогам мониторинга составлен топ-3 нарушений: отсутствие сведений об отзывах потребителей услуг (63% случаев); информации о правилах подготовки к диагностическим исследованиям (60%); даты государственной регистрации и сведений об учредителе (47%).

В 40% случаев на сайтах не было полной информации о медицинских работниках и деятельности медицинской организации. По мнению Бориса Менделевича, отсутствие подобной информации приводит к недоверию со стороны пациентов.

«Такая функция, как „получение обратной связи“ есть на сайтах у всех организаций, но в большинстве случаев увидеть отзывы клиентов и пациентов в открытом доступе не представляется возможным. Что, конечно же, может вызвать вопрос, насколько довольны пациенты работой конкретной больницы и поликлиники», — рассуждает Борис Менделевич. 

Результаты мониторинга направлены в Росздравнадзор. Если контролирующие органы также обнаружат отсутствие обязательной информации, к руководителям медучреждений могут быть применены штрафные санкции. Для должностных лиц — в размере 500 – 1000 рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

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