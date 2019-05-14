POZIS встретил День Победы

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). 9 Мая — один из самых важных и значимых праздников для предприятия АО «ПОЗиС» (POZIS), входящего в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех. В преддверии праздника компания POZIS провела ряд торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы.

Череду событий ознаменовало торжественное открытие обновленной галереи Славы. Вот уже 14 лет лучшим заводчанам вручают свидетельства о занесении в галерею Славы – их награждают золотыми знаками POZIS.

Открыл праздничное мероприятие генеральный директор АО «ПОЗиС» (POZIS) Радик Хасанов. Он сердечно поздравил ветеранов компании с майскими праздниками, поблагодарил за ратный подвиг и ударный труд, рассказал собравшимся о состоянии и успехах завода сегодня.

«Мы рады и горды представить тех, чей труд, усердие, талант и преданность делу создают славу нашему предприятию. Конечно, основной фундамент предприятия заложили наши ветераны. За это мы безмерно благодарны вам», — сказал Радик Хасанов.

На торжественном чествовании от объединения награжденных и ветеранов выступил почетный гражданин города Зеленодольска Эдмунд Масловский. Он выразил слова благодарности руководству компании и всему коллективу POZIS за внимание и заботу не только к ветеранам, но и ко всем сотрудникам завода.

В завершение праздника гости и участники мероприятия возложили венки и цветы к монументу Славы павшим серговчанам, почтив память старших поколений, их доблесть и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

В канун праздника в подшефных зеленодольских школах прошли традиционные уроки мужества с участием ветеранов завода, среди учащихся была проведена военно-патриотическая эстафета на приз имени Героя Советского Союза Ивана Норкина.

В День Победы, 9 мая, более 1500 серговчан — представителей трудового коллектива и членов семей, ветеранов войны и труда, профсоюзного и молодежного активов — прошли по главной городской улице к зеленодольскому парку Победы.

В составе колонны особое место было предоставлено «Бессмертному полку» серговчан, в которой заводчане прошли с портретами более 200 фронтовиков из числа работников компании.

В парке Победы от имени POZIS были возложены венки и цветы к памятникам труженикам тыла, воинам-интернационалистам, к монументу зеленодольцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и к Вечному огню.

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