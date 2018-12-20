В районах Казани на переработку отправляют 25-35% мусора

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Авиастроительном районе Казани сортировка мусора помогает отделить 25% полезных фракций от мусора, а в Московском районе 35% отходов отправляют на переработку. Об этом сообщил заместитель руководителя казанского исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин.

«Сегодня по Авиастроительному району до 25% забираются полезных фракций из тех отходов, которые вывозятся из района. По Московскому району, на площадке на ул. Декабристов, 100, процент выборки полезных фракций составляет 35%. То есть на 35% уменьшилось количество вывоза отходов с этой площадки после того, как она появилась», — рассказал он.

К слову, полезные фракции — в основном пластик — на переработку отдают предприниматели, установившие в казанских дворах сетки. Бизнесмены получают от этого прибыль, и такое положение дел не устраивает регоператора по обращению с ТКО в Казани. Генеральный директор УК «ПЖКХ» Сергей Богатов заявил, что отходы регоператора таким образом «обезжиривают» и отметил, что предстоит продумать, как объединить схему сбора сухих и влажных отходов и сетки для пластика, к которым привыкли казанцы.

Ранее мэрия сообщила, что в 50% казанских дворов появились площадки для раздельного сбора мусора.

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