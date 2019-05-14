Татар-информ

14 мая 2019, 14:18

Здоровье и среда

Из-за перемены направления ветра Нижнекамск окутал едкий смог

Рекомендуем

Здоровье и среда

Из-за перемены направления ветра Нижнекамск окутал едкий смог

Фото: e-nkama.ru

Исполнительный комитет Нижнекамска проводит мониторинг ситуации.

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Нижнекамска проводит мониторинг ситуации по поводу окутавшего город едкого смога, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Заместитель главы исполкома Нижнекамска Ленар Ахметов заявил, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно. «Все обращения по наличию запахов принимаются по телефонам: 8 (8555) 42-51-27, 45-66-62, 45-66-56», – сообщил Ахметов.

В Нижнекамске продолжают бороться с последствиями возгорания полигона твердых бытовых отходов около села Сарсаз-Бли. Некоторые специалисты связывают едкий смог с изменением направления ветра.

На данный момент выяснено, что загрязнителем атмосферного воздуха является полигон ООО «УК ЭКСПО». После анализа проб воздуха установлено превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода.

Росприроднадзор проводит проверку предприятия по факту нарушения технологии эксплуатации полигона. Сообщается, что за грубое и системное нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды федеральная служба рассматривает вопрос приостановки деятельности полигона в судебном порядке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В районах Казани на переработку отправляют 25-35% мусора
Новости дня
15:21
Жительница Казани получила травмы в «Ладе», перевернувшейся из-за резкого торможения

ДТП произошло на пересечении улиц Арбузова и Губкина.

15:01
Кижи, Белое море и Ладожское озеро — Карелия представила в Казани свой туристский потенциал

Из Казани в Карелию можно попасть на самолете через Москву и Санкт-Петербург.

14:56
В Татарстане проверили сайты 220 медучреждений на соответствие законодательству России

Среди найденных нарушений — отсутствие отзывов потребителей и информации о подготовки в диагностическим исследованием.

14:55
В казанском поселке Константиновка в озере нашли тело утонувшего рыбака

Тело мужчины обнаружили родственники возле садового товарищества «Овощник-1».

14:54
Билеты на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019 поступят в продажу 30 мая

Стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству составит от 300 до 1,5 тыс. рублей.

14:49
Полицейские задержали в Казани торговца тестостероном

Молодому человеку грозит до восьми лет колонии.

14:46
На озеро Кабан после зимовки вернули водяные лилии

Казанцы могут увидеть кувшинки в последнем резервуаре растений-очистителей озера, а также возле смотровой площадки с ивой со стороны ул. Салимжанова.

14:31
Экс-директора «Черемшанского Хлебокомбината» привлекут к ответственности за невыплату зарплаты

16 работникам предприятия задолжали более полумиллиона рублей.

14:28
В районах Казани на переработку отправляют 25-35% мусора

Доход от раздельного сбора отходов в Авиастроительном и Московском районах получают бизнесмены.

14:18
Из-за перемены направления ветра Нижнекамск окутал едкий смог

Исполнительный комитет Нижнекамска проводит мониторинг ситуации.

14:12
На церемониях открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019 задействуют 240 танцоров

Театрализованное представление продемонстрирует лучшие традиции народов РФ и РТ и историю развития системы профессионального образования.

14:01
Для Дома татарской книги будут искать новое название с помощью соцсетей

Для отреставрированного здания музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала ищут звучное название.

13:48
Рустам Минниханов проверил ход посевной кампании в Елабужском районе

Президент Татарстана с вертолета осмотрел поля вблизи населенных пунктов с. Гари, с. Большая Качка, с. Большая Тарловка, с. Бехтерево.

13:40
Мэрия: Половина казанских дворов оборудована площадкой для раздельного сбора мусора

В городе оборудовали 3047 контейнеров для дуального сбора отходов.

13:31
С начала года в Татарстане выявили около 50 нарушений при продаже семян и посадочного материала

Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 20 тыс. рублей.

13:30
POZIS встретил День Победы

В канун праздника в подшефных школах прошли традиционные уроки мужества с участием ветеранов завода, проведена военно-патриотическая эстафета.

13:19
С начала года прокуратура РТ выявила 508 нарушений закона в больницах и аптеках республики

112 сотрудников медучреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, 17 – к административной, а также возбуждено одно уголовное дело.

13:16
В отреставрированном здании музея татарской литературы появится типография для посетителей

Здание с мемориальной квартирой татарского писателя Шарифа Камала полностью передали в пользование музейным работникам.

13:02
Рождаемость, борьба с раком и прививки: какие проблемы волнуют кандидатов в депутаты в Татарстане

В рамках предварительного голосования «Единая Россия» организовала теледебаты в Татарстане.

12:50
Рафис Бурганов о ЧП в гимназии Казани: Ситуация подлежит более глубокой проработке

Министр образования и науки РТ прокомментировал происшествие с вооруженным школьником.

12:49
Водитель иномарки сбил перебегающего дорогу в Казани школьника и отвез его в больницу

Наезд на 11-летнего мальчика произошел накануне днем напротив дома № 10 по улице Лаврентьева.

12:40
Рустам Минниханов дал старт строительству логоцентра X5 Retail Group в Елабуге

Площадка позволит продукции татарстанских производителей на выгодных условиях попадать на полки федеральных торговых сетей.

12:34
В импортируемых в Татарстан растениях обнаружили вредителя трипса и семена амброзии

Основные поставщики посадочного материала в Татарстан — Венгрия, Беларусь, Польша и Узбекистан.

12:30
В приложении Ак Барс Банка появилась функция «Валюта по биржевому курсу»

Услуга позволяет дистанционно обменивать рубли на евро и доллары и обратно.

12:29
Во дворе казанской многоэтажки байкер-подросток сбил 8-летнюю девочку

В результате ДТП школьница получила ушибы и ссадины ног.

События