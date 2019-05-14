Из-за перемены направления ветра Нижнекамск окутал едкий смог

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Нижнекамска проводит мониторинг ситуации по поводу окутавшего город едкого смога, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Заместитель главы исполкома Нижнекамска Ленар Ахметов заявил, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно. «Все обращения по наличию запахов принимаются по телефонам: 8 (8555) 42-51-27, 45-66-62, 45-66-56», – сообщил Ахметов.
В Нижнекамске продолжают бороться с последствиями возгорания полигона твердых бытовых отходов около села Сарсаз-Бли. Некоторые специалисты связывают едкий смог с изменением направления ветра.
На данный момент выяснено, что загрязнителем атмосферного воздуха является полигон ООО «УК ЭКСПО». После анализа проб воздуха установлено превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода.
Росприроднадзор проводит проверку предприятия по факту нарушения технологии эксплуатации полигона. Сообщается, что за грубое и системное нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды федеральная служба рассматривает вопрос приостановки деятельности полигона в судебном порядке.