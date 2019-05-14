(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). На озеро Кабан после зимовки вернули водяные лилии. Растения из питомника после зимовки привезли специалисты ландшафтного предприятия «Парк-сервис», об этом сообщает инстаграм-аккаунт озера Кабан.

«Нимфеи любят теплую стоячую воду и солнце, а жаркое начало мая позволило пересадить их уже сейчас», — говорится в комментарии под постом.

Кувшинки горожане и гости Казани могут увидеть в последнем резервуаре растений-очистителей озера, а также возле смотровой площадки с ивой со стороны ул. Салимжанова.

Красивое водное растение цветет с мая по сентябрь-октябрь, каждый цветок утром раскрывается и закрывается ближе к заходу солнца.

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