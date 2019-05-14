Рустам Минниханов проверил ход посевной кампании в Елабужском районе

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом посевной кампании в Елабужском муниципальном районе, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В сопровождении заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, главы Елабужского муниципального района Геннадия Емельянова Рустам Минниханов с вертолета осмотрел поля вблизи населенных пунктов с. Гари, с. Большая Качка, с. Большая Тарловка, с. Бехтерево», — говорится в сообщении.

На поле многолетних трав состоялась встреча с руководителями хозяйств, инвесторами агропромышленного комплекса и главами сельских поселений Елабужского муниципального района.

По словам Геннадия Емельянова, посевная проходит в срок и без проблем, а Марат Ахметов отметил, что Елабужский район имеет хорошие показатели.

Рустам Минниханов пожелал елабужским хлеборобам хорошего завершения посевной и хороших урожаев, сообщили в пресс-службе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.