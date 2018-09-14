Мэрия: Половина казанских дворов оборудована площадкой для раздельного сбора мусора

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Жители 50% казанских дворов получили возможность сортировать отходы на две фракции: сухую и влажную. Об этом рассказал заместитель руководителя казанского исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин на заседании городского штаба по вопросам внедрения раздельного сбора ТКО.

«50% дворов уже имеют возможность разделять отходы, собирать их отдельно», — заявил он.

В течение апреля в Казани устанавливали контейнеры для раздельного сбора мусора во всех районах Казани в 19 крупных компаниях и жилых комплексах. Сейчас в городе открыты 878 площадок, на которых стоят 3047 контейнеров со специальными наклейками.

На совещании поднимался также вопрос сбора мусора в домах, оборудованных мусоропроводами. Искандер Гиниятуллин сообщил, что в мае в таких домах пройдут собрания жильцов, на которых люди решат — сортировать мусор или продолжить пользоваться мусоропроводом.

«В срок до 1 июня 2019 года в районах должно быть принято решение о сборах отходов в домах с мусоропроводами. Всего их [домов] 464. Основная часть расположена в Ново-Савиновском и Приволжском районах», — пояснил он.

После доклада Гиниятуллина главы районов Казани представили отчёты о работе.

Подводя итоги встречи, Ильсур Метшин подчеркнул особую важность перехода на раздельный сбор мусора в Казани, а также призвал собравшихся обдумать, как мотивировать жителей города сортировать отходы.

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