С начала года прокуратура РТ выявила 508 нарушений закона в больницах и аптеках республики

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). С начала года прокуроры выявили 508 нарушений закона в больницах, поликлиниках и аптеках Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



«Прокуратура Республики Татарстан обобщила итоги проверок исполнения законодательства в сфере здравоохранения, в части лекарственного обеспечения граждан, ценообразования на лекарственные препараты и медикаменты, а также оказания медицинской помощи несовершеннолетним», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Нарушения пожарной безопасности были выявлены прокурорами в 16 городах и районах республики. Кроме того, в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и еще нескольких городах и районах РТ обнаружили нарушения условий хранения лекарственных средств. К примеру, в Бугульме в аптеке ООО «Аптечный склад – «Казань» огнеопасные лекарственные средства (муравьиный спирт, камфорный спирт, салициловая кислота) в нарушении правил хранились вместе с другими лекарствами.

Надзорным ведомством также были выявлены многочисленные нарушения при оказании медицинских услуг несовершеннолетним. В городском перинатальном центре Нижнекамска были нарушены сроки проведения профилактических прививок несовершеннолетним, а в Тетюшской ЦРБ – не утвержден календарный план проведения профилактических осмотров на 2019 год.

Кроме того, проверки показали, что есть нарушения при обеспечении несовершеннолетних лекарственными препаратами. В ЦРБ Балтасей не заявлены лекарственные средства для бесплатного обеспечения детей в течение первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет. В казанских детских поликлиниках № 7 и № 10 похожие нарушения – дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет не обеспечивались бесплатными лекарствами.

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в детской поликлинике Черемшанской ЦРБ. Здесь не созданы условия для удобного доступа к санузлу для маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов. В поликлинике вместо туалета оборудовали место для хранения инвентаря для уборки.

Всего за первый квартал текущего года выявлено 508 нарушений закона. 112 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности и 17 – к административной. Кроме того, по результатам проверки два материала направлены в следственные органы для проверки, и возбуждено одно уголовное дело.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования нарушения закона устранены.



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