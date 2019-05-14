Для Дома татарской книги будут искать новое название с помощью соцсетей

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для Дома татарской книги, отреставрированного здания музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, планируют искать новое звучное название с помощью соцсетей. Об этом на пресс-конференции в Минкульте РТ заявила директор Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш. Камала Луиза Шарова.

«В данный момент идет серьезный поиск, Дом татарской книги звучит очень круто и фактурно, но современное цифровое поколение на Дом татарской книги пойдет сложно», — сказала Луиза Шарова.

В скором времени сотрудники музея объявят о конкурсе на самое звучное название и логотип Дома татарской литературы в социальных сетях.

Здание Дома татарской литературы планируется сделать одним из объектов единого культурного маршрута для семей.

«Например, семья сходила в ТЮЗ, потом посетила Дом татарской литературы и ознакомилась с книжными новинками, а далее идет смотреть „Анну Каренину” (иммерсивный спектакль). Мы хотим, чтобы у людей были не только шоппинг или спорт, но и культурные маршруты», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

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