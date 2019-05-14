С начала года в Татарстане выявили около 50 нарушений при продаже семян и посадочного материала

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). В 2019 году инспекторы Управления Россельхознадзора по РТ выявили около 50 фактов продажи семян и посадочного материала без необходимых документов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела фитосанитарного надзора за качеством зерна и семенного контроля ведомства Альбер Кадыйров.

«В текущем году на сегодняшний день инспекторами Управления в ходе рейдовых мероприятий было выявлено около 50 фактов реализации семян и посадочного материала без документов, удостоверяющих их сортовые, посевные и посадочные качества», — прокомментировал спикер.

Он также отметил, что нарушителям придется заплатить штрафы на общую сумму более 20 тыс. рублей. «Ст.10.12 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа в размере: физические лица — 300 — 500 руб., должностные лица — 500 — 1000 руб., юридические лица — 5 — 10 тыс. рублей», — добавил Кадыйров.

При покупке некачественного посадочного материала, а также в случае отказа продавца предъявлять сертификат соответствия татарстанцы могут обратиться в Управление Россельхознадзора по адресу: ул. Оренбургский тракт, д. 20а, либо задать вопрос на официальном сайте ведомства в разделе «Обращения граждан». Необходимо сообщить о дате и месте покупки семян, а инспекторы управления проведут рейд и при необходимости накажут нарушителя.



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