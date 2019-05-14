Водитель иномарки сбил перебегающего дорогу в Казани школьника и отвез его в больницу

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Водитель «Хендэ» сбил перебегающего дорогу в Казани школьника и покинул место ДТП, чтобы отвезти его в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Накануне в 16.40 41-летний водитель автомобиля "Хендэ" напротив дома № 10 по улице Лаврентьева, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 11-летнего школьника, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», – уточнили в ГИБДД.

Водитель иномарки решил не дожидаться медиков «скорой» и сам отвез ребенка в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму.

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