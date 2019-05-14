В приложении Ак Барс Банка появилась функция «Валюта по биржевому курсу»

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В мобильном приложении Ак Барс Онлайн клиенты банка теперь могут обменивать валюту по курсу, максимально приближенному к биржевому.

Услуга позволяет дистанционно обменивать рубли на евро и доллары и обратно. Для этого необходимо иметь два счета: рублевый и валютный. Операции можно проводить на сумму до 50 у. е. неограниченное количество раз. В будущем максимальная сумма обмена будет увеличена.

Функция удобна для клиентов, которые отправляются за границу для путешествий или учебы. Чтобы конвертировать рубли в валюту, не нужно посещать отделения банка, также нет необходимости отслеживать выгодный курс для обмена. Данные поступают из биржи и в рабочие дни обновляются каждую минуту. Благодаря этому клиенты могут покупать валюту по максимально выгодному курсу.

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