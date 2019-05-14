В отреставрированном здании музея татарской литературы появится типография для посетителей

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в отреставрированном здании музея татарской литературы с мемориальной квартирой татарского писателя Шарифа Камала, которое полностью отдали во владение сотрудникам музея, появятся коворкинг-зона, типография и литературный дворик.

«Мы наконец-то реконструировали со строителями и проектировщиками здание музея Шарифа Камала, которое нам полностью передали в пользование. Там практически завершена музеефикация», — рассказала генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова.

В книжном магазине Дома татарской книги, бывшего музея истории татарской литературы, будет представлена продукция татарского, российского и в дальнейшем мирового книжного издательства.

Коворкинг-зона станет площадкой для проведения литературных, научных и интеллектуальных мероприятий, а также лекторием и местом для творческих встреч.

«У нас будет открытое пространство для всех посетителей и проектов. Все, кто к нам будет приходить, смогут воспользоваться уникальными книгами, которые сегодня можно встретить в основном в архивах», — сказала директор Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш. Камала Луиза Шарова.

Для студентов и аспирантов будут предоставлены книги по языкознанию и тюркологии, которые отдали в пользование музею ученые из своих личных библиотек. Например, доктор филологических наук Марсель Ахметзянов передал множество книг со своими надписями и пометками.

В типографии музея посетителям предоставят возможность издавать собственные буклеты, брошюры, а молодым авторам сверстать свои стартовые книги.

«У нас появился литературный дворик с балконом, где хочется, чтобы в дальнейшем работали музыканты альтернативных и классических жанров, а также поэты и писатели, которые будут читать свои произведения», — добавила Луиза Шарова.

Также в Доме татарской книги будут экспозиционные залы, мэппинг-зона с историческими хрониками, посвященными татарским литераторам XX столетия, библиотека и детская зона, которая будет оборудована виртуальным планшетом с цифровой коллекцией татарских детских книг.

«Книга для татарского народа всегда была святая святых. Задачи, которые стоят перед нами сегодня, — это развитие татарского языка, вовлечение в историю и возвращение молодых людей к чтению», — поделилась Гульчачак Назипова.

Музей-квартира Шарифа Камала является памятником республиканского значения.

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