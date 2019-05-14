Рустам Минниханов дал старт строительству логоцентра X5 Retail Group в Елабуге

(Елабуга, 14 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии начала строительства оптово-распределительного центра X5 Retail Group в Елабуге. Проект реализует российский девелопер Romex Group.

«Это даст возможность нашим производителям попасть в торговые сети, которые работают с компанией Romex. Я поддерживаю эти проекты, потому что сегодня для наших производителей новые рынки — это новые возможности», — сказал Президент РТ.

Компания реализует аналогичный проект в Зеленодольске. Там ОРЦ в высокой степени готовности — окончание строительства намечено на август этого года. Объект площадью 39,3 тыс. квадратных метров позволит создать 350 рабочих мест. Минниханов выразил уверенность, что Romex также оперативно завершит работу в Елабуге.

«Мы работаем в шести регионах и можем по достоинству оценить инвестиционный климат, который создают региональные власти. Я хочу отдельно поблагодарить администрацию Республики Татарстан, непосредственно Президента Рустама Минниханова и главу Елабужского района Геннадия Емельянова за оказанную помощь. Они реально не на словах, а своим делом подтверждают обещания, которые создали условия для нашего вхождения в регион», — отметил генеральный директор Romex Group Алексей Прокопенко.

Производственная площадка инвестиционной стоимостью 964 млн рублей должна быть введена в эксплуатацию в мае 2020 года. Как признался журналистам Прокопенко, инвестиции окупятся через 10 – 15 лет.

Оптово-распределительный центр рассчитан на обслуживание магазинов розничной сети «Пятерочка», расположенных в восточной части Татарстана. Согласно инвестпроекту, в инфраструктуру ОРЦ «Елабуга» войдет склад площадью более 17 тыс. квадратных метров, в том числе сухой склад на 6,9 тыс. квадратных метров, склад алкоголя — 300 квадратных метров, а также фруктов, овощей и продукции «фреш».

В состав центра также будут включены офисные помещения и площадки для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых авто. Современный склад будет оснащен полным комплексом инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания, а также инновационными механизмами регулирования температурного режима площадок ОРЦ.

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