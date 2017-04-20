Рождаемость, борьба с раком и прививки: какие проблемы волнуют кандидатов в депутаты в Татарстане

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). О развитии паллиативной помощи, репродуктивном здоровье, создании гематологической службы и отсутствии записи к узким специалистам на портале госуслуг в Татарстане говорили кандидаты предварительного голосования от партии «Единая Россия» во время теледебатов.

«Паллиативная помощь включает в себя четыре составляющие – медицинскую, психологическую, духовную и социальную. Улучшение качества паллиативной помощи даст тот толчок для достойной жизни пациентов, какой бы недуг их не мучил», – сообщил во время дебатов председатель правления Фонда имени А. Вавиловой Владимир Вавилов.

Кандидат в депутаты всю свою жизнь посвятил работе по развитию паллиативной помощи в Татарстане. Его главный девиз – улучшение качества оказываемой помощи, открытие стационаров, коек сестринского ухода, организация работы выездных бригад.

Председатель Комитета социальной защиты Госсовета РТ Светлана Захарова считает, что здоровье на 60 – 65% зависит от самого человека, и лишь потом – от здравоохранения. Сегодня в республике многое делается для сохранения здоровья людей, подчеркнула спикер.

«Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь и снижаем смертность. Однако остаются проблемы, которые необходимо решать. Это охрана здоровья с точки зрения здорового образа жизни человека, здесь должна быть отдельная программа. Также важное направление – репродуктивное здоровье подростков и здоровье людей трудоспособного возраста», – сказала она.

Главврач казанской больницы № 12 Рамиль Ахметов обозначил проблему сохранения здоровья старшего поколения. По прогнозам, поколение в возрасте от 50 до 70 лет в ближайшие годы будет самым массовым на земле. Поэтому вопрос стоит на общемировой повестке дня.

«В Татарстане реализуются проекты по диспансеризации, есть сосудистые центры и центры высокотехнологичной кардиологической помощи. Республиканский онкодиспансер внедряет современные технологии по лечению рака. Это помогает сохранить качество жизни пациентов. Для дальнейшего развития необходимо создать качественную гематологическую службу. Это не только амбулаторная помощь, но и стационары, отделения для пожилых людей, организация социальной и психологической помощи, рекомендации по питанию и физической активности», – отметил спикер.

Индивидуальный предприниматель, руководитель интернет-сообщества мам Татарстана Нина Шимина отметила кадровый голод в медучреждениях районов республики, отсутствие записи к узким специалистам через портал госуслуг РТ, отсутствие плановых осмотров населения и осмотров детей с взятием анализов перед прививками. Также участницу дебатов волнуют вопросы питания детей полуфабрикатами в детских садах и репродукции. Она отметила большую очередность на процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) для женщин, которая составляет более двух лет.

Всего в Татарстане в рамках предварительного голосования «Единая Россия» организовала около 200 площадок для проведения дебатов в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Все они транслируются в прямом эфире на сайте предварительного голосования и в соцсети «Одноклассники». 13 и 14 мая дебаты прошли в телевизионном формате. В рамках дебатов кандидаты подняли вопросы социальной политики, здравоохранения, экологии, экономики и образования.

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