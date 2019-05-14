В импортируемых в Татарстан растениях обнаружили вредителя трипса и семена амброзии

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). С начала 2019 года Управление Россельхознадзора по РТ проверило более 170 тонн и около миллиона штук подкарантинной продукции, экспортируемой из Татарстана и импортируемой в республику. В ходе проверок в некоторых растениях обнаружили жуков — западного калифорнийского цветочного трипса, а также семена амброзии. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела фитосанитарного надзора за качеством зерна и семенного контроля ведомства Альбер Кадыйров.

«Кроме контроля распространения уже имеющихся карантинных объектов управление осуществляет досмотры как ввозимой в республику, так и вывозимой подкарантинной продукции. В текущем году досмотрено более 170 тысяч тонн и около миллиона штук подкарантинной продукции», — прокомментировал спикер, добавив, что по результатам лабораторной экспертизы, проведенной в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория», карантинных объектов в ней не обнаружено.

Однако в ходе проверок были выявлены несколько нарушений. Так, в горшечных растениях и саженцах роз специалисты нашли калифорнийского цветочного трипса. По предписаниям специалистов растения уничтожили путем сжигания. В семенах суданской травы, прибывших в республику из Украины, а также в зерне кукурузы, импортируемом из Кабардино-Балкарии, выявляли семена амброзии. Зерно отправили на переработку по спецтехнологии, а семена возвратили поставщику.

«Если говорить об импортном посадочном материале, то напрямую в республику он поступает из таких стран, как Венгрия, Беларусь, Польша и Узбекистан — как правило, завозят хозяйствующие субъекты для посадки и ведения сельского хозяйства. Из Москвы и Московской области поступает импортный посадочный материал в крупные специализированные магазины республики», — заключил он, добавив, что в отношении этой продукции проводится фитосанитарный контроль.



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