В Управлении Россельхознадзора по РТ рассказали, как выбрать качественные семена

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). При покупке семян садоводам следует обратить особое внимание на упаковку — пакет не должен иметь изношенный вид и потертости. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.

«Упаковка с семенами должна содержать следующую информацию: наименование и адрес организации — продавца семян, название культуры, сорта, номер партии, масса или количество, срок реализации данного пакетика семян», — подчеркнул спикер. Он также добавил, что информацию о всхожести семян можно узнать, взглянув на документы об их качестве — свидетельство, либо приложение к накладной, которые при необходимости должен предоставить продавец.

Для того чтобы максимально обезопасить себя, замруководителя управления советует сравнить данные, указанные в свидетельстве и на упаковке — они должны совпадать. Кроме того, на пакетике должна стоять оригинальная печать юридического лица или индивидуального предпринимателя – продавца семян.

«Садоводам не следует делать первой роковой ошибки — высаживать сорта и растения неизвестного происхождения, случайно приобретенные и тем более завезенные из южных регионов. Надо обязательно соблюдать правила приобретения посадочного материала плодовых и ягодных культур», — добавил он.

Посадочный материал, по словам Ленара Фаттерахманова, должен быть представлен сортами, включенными в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Его ведет Минсельхоз России, ознакомиться с реестром можно на официальном сайте.



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