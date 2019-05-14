Татар-информ

14 мая 2019, 11:56

ПолитикаОбществоНаука и образование

Школьное питание, «утечка мозгов» и имидж учителя: в Казани прошли теледебаты кандидатов в депутаты

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ПолитикаОбществоНаука и образование

Школьное питание, «утечка мозгов» и имидж учителя: в Казани прошли теледебаты кандидатов в депутаты

Фото: tatarstan.er.ru

В рамках предварительного голосования «Единая Россия» организовала в Татарстане около 200 площадок для проведения дебатов.

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Что делать, когда в Татарстане закончится нефть, как улучшить питание школьников и поднять престиж профессии преподавателя? Такие вопросы подняли кандидаты предварительного голосования от партии «Единая Россия» во время телевизионных дебатов.

Руководитель АНО «Общеобразовательная организация "Бала-Сити"» Альбина Насырова заострила внимание на проблеме низкого имиджа профессии педагога, который, к сожалению, поддерживается телевидением, СМИ и социальными сетями.

«Школа сегодня – это лакмусовая бумажка нашего будущего, будущего наших детей. Будучи сама педагогом, я выступаю за максимальную защиту интересов и прав учителей и воспитателей ДОУ, за повышение имиджа профессии педагога, за инновации в системе образования. Я за новые возможности для саморазвития педагогов, за то, чтобы они с удовольствием шли на работу, чтобы чувствовали себя комфортно. Только в этом случае дети будут максимально мотивированы к учебе, а их родители будут благодарны школе и педагогу», – сказала Насырова.

Доцент КФУ Виктор Сидоров работает в системе высшего образования с 2008 года. В своем выступлении он отметил проблему «утечки мозгов». Лучшие ученые и преподаватели уезжают в Москву, Санкт-Петербург, за рубеж. По словам экспертов, необходимо поддержать молодых ученых грантами и повысить престиж профессии. Он подчеркнул, что именно люди являются главным богатством республики.

«Образование и наука – это новая нефть Татарстана. У кого есть нефтяная вышка? Возможно, нефть скоро закончится. Наше главное богатство – не нефть, а люди. Образование и наука – наша новая нефть, наше будущее», – сказал Сидоров.

Преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов имеет 13-летний стаж работы педагогом. Он предложил усилить нравственное воспитание детей в школах, упростить процесс аттестации педагогических работников и улучшить школьное питание.

«Меня, как отца, беспокоит школьное питание сына. Вопрос питания в школах мы будем решать. У меня есть конкретные предложения: нужно сделать минимум привозной еды и пересмотреть рацион питания. При этом нельзя допускать повышения родительской платы за питание детей», – отметил спикер.

Начальник управления «Альметьевнефть» Ренат Нугайбеков сообщил, что нефтяной отрасли требуются выпускники, обладающие профессиональными компетенциями, готовые принимать управленческие решения с первых дней работы на производстве. Проблема подготовки кадров заключается не только в их количественном увеличении, но и в качественном улучшении. Он предложил вовлечь студентов во внутрикорпоративные проекты крупных компаний, реорганизовать систему образования и повысить компетенцию преподавателей.

Всего в Татарстане в рамках предварительного голосования «Единая Россия» организовала около 200 площадок для проведения дебатов: в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Все они транслируются в прямом эфире на сайте предварительного голосования и в соцсети «Одноклассники». 13 и 14 мая дебаты прошли в телевизионном формате. Кандидаты подняли вопросы социальной политики, здравоохранения, экологии, экономики и образования.
 

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