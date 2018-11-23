Провести WorldSkills Kazan 2019 помогут 400 волонтеров из регионов РФ и 100 иностранных добровольцев

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В организации и проведении 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 будут задействованы 3,5 тыс. волонтеров, в том числе 400 волонтеров из других регионов России и 100 иностранцев. Об этом сегодня журналистам во время медиа-тура в Казани рассказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

По словам спикера, всего в чемпионате мира по рабочим профессиям примут участие 3,5 тыс. волонтеров. «Из них 400 волонтеров набираем за счет большого конкурса – вплоть до 10 человек на место – 15 волонтерских центров-партнеров практически из всех регионов России. Они приедут за неделю до основного чемпионата и обучение сейчас проходят дистанционно благодаря команде тренеров. Функциональное обучение они пройдут здесь, на местах. Такая же ситуация с сотней волонтеров из разных стран мира, заявленных и прошедших отбор», – сообщил он.

Александр Карпов отметил, что будут задействованы волонтеры практически из всех стран, ранее участвовавших в движении WorldSkills и в том числе принимавших чемпионаты. «Плюс страны Азии, которые также активно участвовали в заявочной кампании. Все остальные – ребята из районов Татарстана и Казани», – сказал он.

Спикер заметил, что в отборочной кампании участвовали почти 15 тыс. человек, желающих стать волонтерами. «Отобрали группу в 3,5 тыс. Есть небольшой резерв на разные случаи. Сейчас завершающая стадия – правильно обучить, заложить необходимые ценности, знания», – уточнил он.

Замминистра по делам молодежи РТ Анна Захматова добавила, что «гендерный баланс от мероприятия к мероприятию не меняется: 75% волонтеров – девушки и 25% – молодые люди».

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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