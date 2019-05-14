Гости первого в Казани «Гриль-феста» съели почти тонну мяса

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Гости первого в Казани паркового фестиваля барбекю «Гриль-фест» съели более 900 кг мяса. Такие данные опубликовали организаторы на страничке события в соцсетях.

«Подведем итоги в цифрах: 23 500 человек пришли к нам поесть и отдохнуть, более 900 кг мяса съели за два дня, 12 часов томился барашек „Асадо“ от Булата Ибрагимова, по 56 000 шагов прошли организаторы за два дня», — говорится в сообщении.

Под открытым небом гости пробовали блюда более 15 ресторанов и кафе Казани. Шеф-повара рассказывали, как мариновать и жарить мясо, подбирать соусы.

Первый парковый фестиваль барбекю проходил в Горкинско-Ометьевском лесу 11 и 12 мая. В эти же выходные в парке открылся летний прокат инвентаря, где можно взять в аренду плед, бадминтон, фрисби и мячи для активного отдыха на природе.

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