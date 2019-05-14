(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Казани устроят облаву на водителей, которые не уступают дорогу пешеходам на «зебре», а также на любителей перейти проезжую часть в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС.

«С 13 по 22 мая в Казани будет проходить декадник "Пешеходный переход". Во время профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД совместно с Муниципальной службой Полка ДПС Казани проведут работу по выявлению фактов непредставления преимущества в движении пешеходам, пресечению перехода в неположенном месте, а также профилактике ДТП с участием пешеходов», – рассказали агентству в пресс-службе.

В Муниципальной службе полка ДПС напоминают, что при приближении к пешеходному переходу водителям необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными. Пешеходы обязаны помнить, что проезжую часть можно переходить только по пешеходным переходам, при этом убедившись, что машины их пропускают.



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