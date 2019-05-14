Ирада Аюпова о театральном фестивале «Поколение NEXT»: Смысл проекта – дать детям крылья

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Суть детского театрального фестиваля «Поколение NEXT», который пройдет в Казани с 18 по 20 мая, — дать детям крылья. О важности проекта рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Фестиваль не только поможет детям высказаться, он также поможет понять смысл, который они вкладывают в свои поступки и действия. Смысл проекта — дать детям крылья», — заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В проекте будут участвовать 29 театральных коллективов, а это более 600 юных артистов из Казани, Зеленодольска, Бавлов, Набережных Челнов, Альметьевска, Кукмор, Верхнего Услона и Буинского муниципального района.

«Фестиваль будет проходить на сцене Казанского ТЮЗа. Всего на этот спектакль будет представлено 30 спектаклей от 29 коллективов РТ», — сказала директор казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Для «Поколения NEXT» эксперты на отборочном этапе просмотрели порядка 2000 минут видеоматериалов спектаклей, которые были заявлены на конкурс. «Наша задача в сохранении детского театрального движения в РТ», – добавила Горнышева.

«Поколение NEXT» пройдет в три этапа, финал состоится в Казанском ТЮЗе 20 мая 2019 года. В афишу завершающего дня вошли спектакли «Дон Кихот» Сергея Игнатьева, «Моя Вообразилия» Гельфии Вашуровой и «Птенчик» Рафаэля Гатауллина.

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