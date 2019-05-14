Кандидат в депутаты Альбина Насырова: Учителя и воспитатели нуждаются в защите

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Проблему незащищенности педагогов школ и воспитателей детсадов Татарстана от прессинга со стороны родителей, администрации учебных заведений и правоохранительных органов обозначила кандидат предварительного голосования, руководитель АНО «Общеобразовательная организация "Бала-Сити"» Альбина Насырова на дебатах кандидатов в депутаты партии «Единая Россия» в Госсовет РТ.

«В числе наиболее актуальных проблем современного педагогического сообщества – проблема незащищенности учителя и воспитателя детского сада. Сегодня педагог подвержен прессингу со всех сторон: со стороны администрации школы, со стороны родителей, со стороны правоохранительных органов. К кому педагогу в случае возникновения неоднозначной ситуации обращаться за защитой – вопрос открытый», – подчеркнула она.

По мнению участницы дебатов, педагогам школ и воспитателям необходима всесторонняя защита и поддержка: юридическая, социальная, психологическая. Профсоюзы не могут быть единственным инструментом защиты интересов педагогов. Поэтому спикер предложила создать свод правил или декларацию прав сторон образовательного процесса, в которой будет четко прописываться, на что имеют права педагоги и родители.



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