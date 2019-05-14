В полицию обратились 20 казанцев, которым угрожают уничтожить автомобили, если они не заплатят

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Фотографии с угрозами разбить автомобиль, если владелец не заплатит, накануне казанцы опубликовали в соцсетях.

Как сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова, в отдел полиции «Горки» уже обратились 20 жителей Казани, которые получили подобные послания с угрозами.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», – рассказали ИА «Татар-информ» Мария Киямутдинова.

Судя по тексту «писем», вымогатели требуют за безопасность авто 500 рублей и утверждают, что если оплаты не будет или владелец авто попытается спрятать машину – ее в любом случае найдут и разобьют.

Известно, что от рук злоумышленников пока не пострадал ни один автомобиль. Авторов писем ищут полицейские.

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