«Татнефть» опровергла обвинения в загрязнении хлорорганикой нефтепровода «Дружба»

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» не использует органические соединения хлора для добычи нефти, в том числе для повышения дебета скважин. Поэтому нефть из Татарстана не могла стать источником загрязнения нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Татнефти».

«Компания „Татнефть“ никогда ни для каких целей не использовала и не использует хлорорганику, в том числе и для нефтеотдачи», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, «Татнефть» не поставляет нефть непосредственно в нефтепровод «Дружба», а сдает нефть в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти», в которой затем формируются грузопотоки нефти.

«Приемо-сдаточные операции осуществляются при постоянном лабораторном контроле качества сдаваемой нефти на соответствие ГОСТ Р 51858. Качество нефти в химико-аналитической лаборатории определяется в присутствии принимающей стороны и подтверждается подписями сторон – в данном случае «Транснефть» и «Татнефть» соответственно», – пояснили в компании. «Согласно данным лабораторных исследований проб нефти, в том числе повторно арбитражных, никаких отклонений от норм при сдаче нефти на приемо-сдаточных пунктах ПАО „Татнефть“ в систему МН „Транснефти“ не зафиксировано», — подчеркнули в компании.

О том, что компания «Татнефть» может быть причастной к загрязнению нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, в интервью «Коммерсанту» заявил бизнесмен Роман Трушев, который ранее владел терминальным комплексом в Самарской области, примыкающим к линейной производственно-диспетчерской службе (ЛПДС) «Лопатино», которая входит в структуру «Транснефти». «По моей информации, большое содержание хлорорганики в апреле было у „Татнефти“, но этот факт не проверяется следственными органами, у них такая задача не стоит. Я располагаю достоверной информацией, что содержание хлорорганики в нефти „Татнефти“ достигало 2700 ppm в апреле», — заявил Трушев.

Проблема с качеством нефти, идущей по магистральному трубопроводу «Дружба» возникла в середине апреля. Белорусская сторона отметила в нефти превышение содержания хлорорганических соединений, которые могут повлиять на работу нефтеперерабатывающих заводов. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал руководителям Минэнерго, Минпромторга, Ростехнадзора и ФАС провести проверку причин попадания некачественной нефти в трубопровод.

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