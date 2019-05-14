В Набережных Челнах спасли провалившегося в канализационный колодец мужчину

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах спасли провалившегося в канализационный колодец 52-летнего мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 11.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в населенном пункте Сидоровка в Автограде на улице Грина возле гаражей в канализационный колодец провалился мужчина. Сам колодец накрыт люком», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На вызов прибыли спасатели ЗПСО № 6, которые открыли люк и извлекли пострадавшего 52-летнего мужчину, после чего передали его бригаде медиков скорой помощи.



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