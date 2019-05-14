В Татарстане стартовал онлайн-опрос среди педагогов по проблеме высокой бюрократической нагрузки

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводит опрос педагогических работников начального общего, основного общего и среднего общего образования. Цель опроса – узнать мнение работников образовательной сферы о проблеме высокой бюрократической нагрузки на учителей, сообщает пресс-служба Министерства образования Республики Татарстан.

«Собранная информация будет обобщена и направлена разработчикам указанного законопроекта в целях внесения соответствующих корректировок и своевременной подготовки необходимых подзаконных актов», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Всероссийский опрос проводится в форме онлайн-голосования на сайте https://vmeste-rf.tv/channel/vote_projekt до 31 мая 2019 года.

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